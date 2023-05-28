Эрдоган без галстука: узнайте семь интересных фактов о президенте Турции О частной жизни политика известно немного

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Эрдоган считался фаворитом второго тура президентских выборов 2023 года

Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента Турции. Как политика его знают во всем мире, а о частной жизни лидера страны известно немного. Какие у Эрдогана хобби, кто шьет для него одежду и счастлив ли он в семейной жизни? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какой спорт любит Эрдоган

В молодости Эрдоган мечтал о мире большого футбола. Будущий политик начал играть в полупрофессиональных дивизионах еще в 1960-х годах. В 15 лет он вступил в футбольный клуб «Касымпаша», где играл на позиции нападающего. Позже Эрдоган признавал, что этот опыт сильно пригодился ему в политике, развив стратегическое мышление.

К 27 годам у Эрдогана было пять титулов любительских чемпионатов. В итоге он ушел с футбольноых полей на политическую ниву, однако страсть к футболу осталась с Эрдоганом навсегда. Президент Турции часто посещает матчи, комментирует важные футбольные события, а иногда и сам выходит играть на поле, забивая голы на глазах десятков тысяч болельщиков.

Эрдоган любит вспоминать свои спортивные достижения и проводить параллели между состязаниями и политикой во время выступлений, напоминая соперникам, что он по-прежнему «тот самый нападающий». «Кылычдароглу (проигравший соперник Эрдогана), сам того не зная, передал мне мяч, и мне пришлось забить гол. Он не понимает, что я провел свою жизнь в качестве нападающего», — говорил турецкий президент накануне второго тура

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) гоняет мяч рядом с экс-главой республики Абдуллой Гюлем (слева). Они играют в Стамбуле на открытии нового стадиона клуба «Бешикташ» , 10 апреля 2016 года

Какая любимая песня у Эрдогана

Эрдоган перенес в политику и свою любимую песню — Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, что значит «Мы шли вместе по этим дорогам».

«Мы шли вместе по этим дорогам. Мы вместе промокли под проливным дождем. Во всех песнях, которые я сейчас слушаю, все напоминает мне о тебе», — поется в популярной турецкой песне. Эрдогану она настолько нравится, что последние 12 лет политик поет ее в прямых эфирах на телевидении, а также во время выступлений перед избирателями.

Эта песня стала прочно ассоциироваться с Эрдоганом: в Сети можно найти огромное количество роликов поклонников политика, в которых фоном зачастую играет именно эта мелодия. Что интересно, автор текста композиции Ашкин Туна — ярый сторонник Кылычдароглу, и он совсем не рад, что его творение отныне неразрывно связано с Эрдоганом.

«Меня считали членом Партии справедливости и развития (ее возглавляет Эрдоган. — NEWS.ru) потому, что там использовали мою песню... Но у нас есть лидер, который отстаивает свои ценности — Кемаль Кылычдароглу!» — жаловался композитор. Музыкант даже ведет против Эрдогана судебную тяжбу, обвиняя лидера страны в нарушении авторских прав. Но это не мешает турецкому президенту и дальше напевать любимую мелодию.

При этом во время публичных выступлений перед народом Эрдоган нередко поет и другие известные песни.

Почему Эрдоган не любит «твиттер-шмиттер»

Эрдоган признается в нелюбви к Интернету. Политик прямо говорил, что ненавидит Сеть «всё больше и больше с каждым новым днем». Самые негативные эмоции у него вызывают соцсети, где, по его мнению, слишком много «негатива, лжи, дезинформации и искажений».

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — говорил политик. Его слова про «твиттер-шмиттер» стали мемом.

Но несмотря на презрение к соцсетям, турецкий президент занимает одно из первых мест по числу подписчиков среди лидеров Европы. Так, в одной из популярных соцсетей у Эрдогана 10 миллионов фолловеров, что почти на 4 миллиона больше, чем у королевской семьи Великобритании.

Фото: Xinhua.News.Agency..Cui Xinyu..T/Xinhua/Global Look Press Предвыборная кампания в поддержку тогда еще премьер-министра Турции и кандидата в президенты Эрдогана в Анкаре, 8 августа 2014 года

Как Эрдоган создает высокую моду

Известные в Турции модельеры признают, что у Эрдогана сильные позиции в мире высокой моды. Считается, что у него особый вкус в одежде, к которому прислушиваются многие турки. В 2015 году топ-менеджеры турецких модных домов отмечали, что Эрдоган одевается намного более стильно, чем многие мировые лидеры

«Наш президент хорошо использует вневременные цвета. Он демонстрирует гармонию между своими физическими данными и своим стилем», — пояснил Сулейман Оракчиоглу, председатель холдинга ORKA, которому принадлежат несколько турецких брендов мужской моды. При этом турки признают, что Эрдоган не следует рекомендациям стилистов, а «создает свою моду», порой принимая необычные решения.

Считается, что именно Эрдоган ввел моду на клетчатые костюмы в Турции. До него там их почти никто не носил, а теперь клетчатые пиджаки предпочитают политики, бизнесмены и, как шутят в Турции, «все, кто хочет устроиться на государственную службу».

Семейное счастье по Эрдогану

И все же большую часть свободного времени турецкий президент отдает семье. Он женат на Эмине Эрдоган с 1978 года, у них четверо детей. Эрдоган охотно делится секретом семейного счастья с народом. Он, например, считает, что женщины должны рожать побольше детей, дабы все силы уходили на воспитание, а не на ссоры. «Я бы рекомендовал иметь как минимум троих детей», — советует президент.

При этом он настаивает, что рожать надо естественным путем, а не кесаревым сечением, которое, по мнению Эрдогана, не более чем «уловка жадных до денег врачей». Турецким женщинам в Европе Эрдоган и вовсе советует не останавливаться на трех. «Я говорю своим братьям и сестрам в Европе. Воспитывайте своих детей в лучших школах... Имейте пятерых детей, а не троих. Вы — будущее Европы», — заявлял президент.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган навещают пострадавших при землетрясении в Стамбуле

Почему Эрдоган не любит геев

Врагами традиционной семьи Эрдоган считает представителей ЛГБТ-сообщества. Позиционируя себя как благочестивого мусульманина, Эрдоган выступает категорически против геев, лесбиянок, трансвеститов и прочих «квиров».

Борьба с ЛГБТ — одна из ключевых тем, на которой политик строил свою предвыборную кампанию. «Мы похороним этих сторонников ЛГБТ в урнах для голосования», — обещал он.

Эрдоган активно использовал открытость Кемаля Кылычдароглу в вопросах ЛГБТ, называя кандидата от оппозиции представителем нетрадиционной ориентации.

«Все мы знаем, что Кылычдароглу — представитель ЛГБТ. Если Кылычдароглу хочет лишить себя и своих коллег пола, пусть делает это, но мы выступаем против, так как семья для нас священна», — говорил Эрдоган.

Где берет силы Эрдоган

Карьера турецкого президента могла закончиться еще в конце 1990-х годов, когда его первую партию объявили вне закона. Тогда Эрдоган был членом консервативной исламской Партии благоденствия. Ее сторонники добивались повышения роли религии в политике и призывали реформировать Конституцию, судебную систему, образование и армию, чтобы эти институты больше соответствовали исламским принципам.

В 1997 году, когда партия была на пике популярности, против нее выступила турецкая армия. Со времен основания современной Турецкой Республики в 1923 году считалось, что одна из основных задач военных состояла в том, чтобы не дать стране свернуть со светского пути.

В итоге партию объявили вне закона, а 44-летнего Эрдогана приговорили к 10 месяцам тюремного заключения. Но он заявил, что не сложит руки, и пообещал вернуться в политику. В 2001 году Эрдоган основал собственную исламскую Партию справедливости и развития, которая стала одной из главных сил в стране. Когда группа военных снова попытались помешать ему в 2016 году, Эрдоган подавил попытку переворота и сохранил власть.

По словам Эрдогана, он черпает жизненные силы в девизе своей семьи: «Никогда не останавливаться. Только вперед!»

Фото: Murad Sezer/AP/TASS Эрдоган говорит, что с молодых лет не привык сдаваться

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