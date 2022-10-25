Хиджаб раздора: Эрдоган призвал внести женский платок в конституцию Перед президентскими выборами 2023 года турецкие партии уже начали размахивать хиджабом, чтобы отвлечь избирателя от экономических проблем

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед президентскими и парламентскими выборами, которые запланированы на 2023 год, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о закреплении в конституции права на ношение хиджаба — мусульманского головного платка для женщин. Хиджаб вообще в настоящее время становится символом перемен в исламском мире. В Иране продолжаются протесты за право не носить хиджаб, в Западной Европе мусульмане требуют не запрещать носить хиджаб, а теперь вот волна дошла и до Турции, где до 2013 года было ограничение на ношение платков в госучреждениях, школах и университетах, таким образом подчеркивался секулярный характер Турецкой Республики по заветам ее основателя Мустафы Кемаля (Ататюрка). При этом кемалисты — оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) ранее пообещала, что в случае победы на выборах-2023 не будет запрещать хиджаб.

Нападающий Эрдоган

Для простых турок тема хиджаба уже давно перестала быть причиной споров и раскола. Статистика турецкого Центра стратегических и социальных исследований Metropoll показывает, что более 83% населения страны выступают за то, чтобы женщина имела право носить хиджаб. Тем не менее в начале октября лидер НРП Кемаль Кылычдароглу выложил в социальных сетях видео, в котором признал, что его партия за свою долгую историю совершила немало ошибок, и призвал к примирению с народом. Одним из шагов сближения кемалистов с религиозной частью населения стало внесение законопроекта, который бы гарантировал право женщин на ношение платков где бы то ни было. Заодно Кылычдароглу надеялся привлечь к себе сторонников Эрдогана, которые вроде как и поддерживают исламский политический курс, но устали от экономического кризиса в стране.

Женщины <...> не могут быть принуждены носить или не носить какую-либо одежду, кроме халата, комбинезона или униформы, которые необходимы из-за особенностей профессии, — сказано в законопроекте.

Таким образом НРП пыталась переиграть Эрдогана, который постоянно напоминал своим избирателям, как светские турецкие политики в прошлом не позволяли верующим мусульманкам носить хиджаб. Однако инициатива НРП вышла неоднозначной. С одной стороны, она не сильно обрадовала традиционный электорат партии, который увидел в этом шаге отход от секуляризма, который крайне важен для партии, так как является одним из шести постулатов кемализма. Эти постулаты даже обозначены на флаге НРП шестью стрелками. С другой стороны, верующие до сих пор не забыли, как яростно Кылычдароглу ранее отстаивал запрет на хиджаб.

Платок представляет угрозу для современной демократии и несет ущерб общественному порядку, социальному миру и единству, — заявлял лидер НРП в 2008 году.

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Между тем опытный политик Эрдоган воспользовался плодами шумихи, поднятой кемалистами. Сначала он заявил, что вопрос о свободе хиджаба в Турции уже давно решен благодаря усилиям правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Затем предложил закрепить право ношения платка в самой конституции, а при необходимости и вовсе вынести этот вопрос на общенациональный референдум.

Если у вас хватит смелости, давайте вынесем этот вопрос на референдум. Пусть народ примет решение, — заявил Эрдоган в субботу, обращаясь к Кылычдароглу.

Неудивительно, что при таких громких заявлениях правящего президента все быстро позабыли, что изначально законопроект о хиджабе предложили кемалисты.

Кылычдароглу, сам того не зная, передал мне мяч, и мне пришлось забить гол. Он не понимает, что я провел свою жизнь в качестве нападающего, — заявил турецкий президент прессе (Эрдоган в молодости был полупрофессиональным нападающим в районной команде и его даже хотел забрать клуб «Фенербахче»).

Позже Кылычдароглу прямо обвинил Эрдогана в том, что он все переиначил и начал говорить о не имеющих отношения к хиджабу вещах, лишь бы «удержать покрытых женщин в заложниках».

Вы неискренни, вы репрессивны, вы деспот. Вы никогда не удивите нас, — сказал Кылычдароглу Эрдогану, добавив, что нет никакой реальной необходимости проводить референдум, так как правящей партии достаточно поддержать законопроект НРП.

В последний раз референдум в Турции проводился в 2017 году, когда решался вопрос о переходе страны от парламентской к президентской форме правления. Тогда Эрдоган, кстати, чтобы склонить на свою сторону мусульманский электорат, тоже перешел в нападение — он выступил против ЛГБТ, предложив закрепить в конституции, что брак — это отношения между мужчиной и женщиной и никак иначе, чтобы «защитить нацию от девиантных и извращенных тенденций» и позволить турецкому народу «с уверенностью смотреть в будущее».

Фото: Dil Toffolo/Global Look Press Лидер турецкой оппозиционной кемалисьской партии НРП Кемаль Кылычдароглу.

Инфляцию хиджабом не накроешь

Благодаря «переданному мячу» Эрдогану до некоторой степени удалось забрать лавры себе, но это не значит, что население забыло об экономических проблемах страны, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Все же главная проблема Турции сегодня — не хиджаб, а галопирующая инфляция. Только в июне она, по официальным данным, составила 78,62%, а независимые эксперты и вовсе говорят о росте на 175,55%.

Да, конечно, есть вопрос исламизации страны. Эту тему очень часто поднимают кемалисты, но хиджаб находится за ее рамками. Можно сказать, что вопрос хиджаба уже с точки зрения практики решен. Поэтому маловероятно, что эта ситуация повлияет на прирост электората Эрдогана. Главную роль будут играть экономические вопросы, — считает турецкий политолог.

Примечательно, что пока в Турции пытаются легализовать хиджаб, в Иране происходит обратный процесс, там народ уже долгое время протестует против власти, в том числе и из-за закона, обязывающего женщин носить платок. По словам Дюрре, турки относятся с сочувствием к протестующим персам.

В Турции, конечно, есть радикальные элементы, которые в последние годы усилились, но все же общество там светское. Турки гораздо более лояльно относятся к хиджабу. Даже если женщина в Турции носит хиджаб, в большинстве случаев она делает это из традиционных соображений, а не религиозных. Женская свобода очень важна в Турции, поэтому народ сейчас, мягко говоря, не симпатизирует иранским властям, — заключил Дюрре.

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Многие предпочитают платок

Как отметил Дюрре, в отличие от 1990-х годов, когда тема запрета хиджаба вызывала бурные дебаты, в настоящее время ни одно политическое движение в Турции не выступает за его запрет. Вообще считается, что споры вокруг хиджабов впервые возникли в эпоху основателя современной республики Мустафы Кемаля Ататюрка в первой половине XX века. Модернизируя государство, он провел ряд реформ, среди которых были и ограничения на ношение религиозной одежды. Тогда под запрет попали мужские фески и тюрбаны. Но вопреки расхожему мнению, Ататюрк не запрещал хиджаб. Наоборот, он предоставил женщинам право самим решать, что носить, полагая, что в конечном итоге женщины сами оставят хиджаб, проникнувшись идеями светской республиканской Турции. И вплоть до военного переворота в 1980 году, когда к власти пришел генерал Кенан Эврен, особых споров вокруг хиджаба не было. В деревнях женщины, как правило, покрывали голову, в городах — кто как хотел. Однако генерал Эврен запретил женщинам в хиджабах работать в госучреждениях, а также поступать в университеты и школы.

В 1989 и 1990 годах президент страны Тургут Озал попытался расширить гражданские свободы в стране и предложил снова разрешить ношение платка в государственных ведомствах и учебных заведениях, но конституционный суд не принял его инициативу.

После очередного военного переворота в 1997 году хиджабы подверглись еще большей критике. Члена Великого национального собрания (парламента) Мерве Кавакчи сильно критиковали за то, что она была повязана платком в момент принесения присяги. Вскоре ее Партию добродетели запретили, а саму Мерве изгнали из парламента и даже лишили турецкого гражданства. И лишь в 2017 году Эрдоган вернул ей гражданство, выплатил компенсацию в $20 тысяч и назначил послом Турции в Малайзии.

С приходом Партии справедливости и развития к власти в 2002 году спор о хиджабе возобновился. В предвыборной кампании партии значилось, что она раз и навсегда решит вопрос с головным платком, но это оказалось не столь просто.

Во многом приход к власти Партии справедливости и развития и был связан с социальным недовольством кемалистами. Людям не нравилось, что те, кто носил хиджаб, не мог учиться или работать на государство. На этом ПСР и набирала необходимую для прихода к власти поддержку, — сказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре.

Но даже после того, как Эрдоган стал премьер-министром в 2003 году, был случай, когда его жену не пустили в военный госпиталь, так как она была в хиджабе.

В 2008 году ПСР попыталась провести разрешение на хиджаб совместно с ультраправой Партией националистического движения, но конституционный суд снова отклонил инициативу. Впервые в деле легализации хиджаба наметился успех в 2010 году, когда удалось разрешить девушкам в хиджабе поступать в вузы. В 2013 году ПСР также добилась одобрения хиджаба и для госслужащих, в 2015 для судей и прокуроров, а в 2017 список дополнили и военнослужащие.

В ближайшее время, как видно, хиджаб окончательно легализуют, а возможно, даже закрепят в конституции. Тем не менее многие прогрессивные турчанки недовольны тем, что мужчины-политики решают, что девушкам можно надевать, а что нет. Религиозно настроенное население тоже недовольно, но уже потому что хиджаб — религиозный символ — становится предметом торга среди политиков, чтобы заработать дополнительные политические очки.