20 апреля 2026 в 08:54

Индонезийский вулкан «выстрелил» пеплом на огромную высоту

Вулкан Дуконо в Индонезии выбросил пепел на высоту до 2,5 километра

Вулкан Дуконо Фото: PVMBG/XinHua/Global Look Press
Вулкан Дуконо на острове Хальмахера в индонезийской провинции Северное Малуку выбросил пепел на высоту 2487 метров над уровнем моря, передает агентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста. Массы поднялись на 1400 метров над вершиной вулкана.

Уточняется, что сейчас пепел интенсивно распространяется в восточном направлении. Местные власти запретили жителям региона и туристам приближаться к кратеру вулкана в радиусе четырех километров. Кроме того, людям порекомендовали использовать маски для защиты органов дыхания от попадания пепла.

В индонезийской провинции Восточная Ява ранее произошла серия из семи извержений вулкана Семеру. Пепловый столб достиг высоты около 1200 метров над кратером, что соответствует примерно 4876 метрам над уровнем моря.

В Колумбии до этого случилось мощное извержение грязевого вулкана, образовавшее гигантский огненный столб. Власти экстренно эвакуировали население. В зоне риска оказались тюрьма и очистные сооружения, расположенные поблизости. Очевидцы также сообщали о разломах в земле и треснувшем асфальте в нескольких километрах от вулкана.

