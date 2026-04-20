Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» может лишиться голоса Mash: у Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи

Telegram-канал Mash сообщил, что у певца Григория Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Согласно его сведениям, артиста мучает кашель, а на фоне приема препаратов у него перестают работать надпочечники, из-за чего приходится отказываться от больших концертов.

Как отметил Mash, 63-летнему исполнителю прописали длительный курс гормональных инъекций для восстановления голоса, терапия продлится до полугода. Канал уточнил, что это временная мера, которая необходима, чтобы Лепс мог выходить на сцену и петь.

Ранее исполнитель озвучил планы усыновить детей из детского дома. Народный артист России сообщил, что этот шаг может быть реализован уже через три-четыре месяца, а также отметил уверенность в том, что ему доверят такую возможность.

Депутат Виталий Милонов уверен, что усыновление двух братьев из детского дома Лепсом станет значимым и положительным поступком. Он подчеркнул, что подобные действия характерны для людей, которые проявляют патриотическое отношение к своей стране.