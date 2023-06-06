В Новокаховском городском округе введен режим ЧС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации после атаки на Каховскую ГЭС, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. Режим касается органов, ответственных за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по Херсонской области помогает местным властям ликвидировать ЧС в зонах подтопления, а также защитить жилой фонд, дорожную инфраструктуру и социально-значимые объекты округа.

Ранее Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что в городе началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС.

Позже военкор Юрий Котенок сообщил, что по состоянию на 10:48 утра (мск) Каховская ГЭС полностью затоплена. До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточнили, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров.