Стало известно, возможно ли отремонтировать Каховскую ГЭС Глава администрации Новой Каховки: ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

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Каховская ГЭС

Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, ее придется отстраивать заново по окончании конфликта, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, частичное разрушение электростанции стало возможно только из-за последовательных артобстрелов со стороны ВСУ, которые украинские военнослужащие начали около двух часов ночи.

Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы, — сказал Леонтьев.

Каховская гидроэлектростанция является шестым (нижним и последним) звеном каскада днепровских ГЭС и находится в пяти километрах от Новой Каховки в Херсонской области.

О разрушении верхней части ГЭС в результате обстрелов ВСУ мэр Новой Каховки сообщил ранним утром 6 июня. Была повреждена часть станции с задвижками, при этом он подчеркнул, что сама дамба не пострадала.

В результате произошедшего происходит неконтролируемый сброс воды. Ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 м. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 м, в Днепрянах — до 8 м и в Корсунке — до 5,3 м.

По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.