«Несопоставимые потери»: Шойгу оценил успешность наступления ВСУ Шойгу заявил, что ВСУ предприняли наступление на разных направлениях, но не добились успеха

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Украина предприняла давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, за 4 и 5 июня ВСУ потеряли свыше 1900 военнослужащих.

Министр сообщил, что 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, однако не добились успеха и потеряли 300 человек личного состава.

5 июня военнослужащие Украины предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Попытка ВСУ продвинуться вперед оказалась безуспешной, противник понес ощутимые потери, заявил Шойгу. По его информации, потери Киева 5 июня составили свыше 1600 военнослужащих. За три дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета.

Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери, — резюмировал глава военного ведомства.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Военный подчеркнул, что у ВСУ нет шансов победить ВС РФ. По его словам, этому способствует Запад, который подталкивает ВСУ к наступательным действиям под угрозой остановки военной помощи.