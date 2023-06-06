В США указали на бессмысленность контрнаступления ВСУ Подполковник ВС США Дэвис: украинские военные теряют жизни в ложных надеждах победить РФ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Военный подчеркнул, что у ВСУ нет шансов победить ВС РФ. По его словам, этому способствует Запад, который подталкивает ВСУ к наступательным действиям под угрозой остановки военной помощи.

Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв, — сказал Дэвис.

Он отметил, что украинское руководство действует на эмоциях без конкретного плана.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План главы Минобороны состоит из нескольких пунктов, включающих немедленное прекращение огня обеими сторонами, отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а также проведение организованных ООН референдумов на «спорных территориях».