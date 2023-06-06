Пушилин: ВСУ уничтожили подбитый танк Leopard, чтобы он не достался России

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы не достался российским войскам в качестве трофея, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, боевую машину подбили на одном из участков на севере ДНР около 10 дней назад.

Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад, — рассказал Пушилин.

Не допустить попадания танка Leopard к подразделениям ВС РФ было главной целью ВСУ, подчеркнул он. Врио главы ДНР пояснил, что такая техника интересна для изучения.

В последние пару дней ВСУ пытаются прорвать оборону довольно крупными силами, рассказал Пушилин. По его словам, самой горячей точкой является Угледарское направление, на котором украинские военные несут значительные потери, в том числе и в бронетехнике.

Минобороны РФ сообщало, что 5 июня российские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.