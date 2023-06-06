Шойгу впервые с прошлого сентября рассказал о потерях российской армии Шойгу сообщил, что в ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, также подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.

К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, — сказал Шойгу.

В последний раз о потерях ВС России в зоне проведения специальной военной операции министр обороны отчитывался 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

В мае этого года связанный с частной военной компанией «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК потеряла в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Также 12 мая сообщалось, что в Евросоюзе подсчитали потери украинской армии с начала российской военной операции и они составили менее 15 тысяч бойцов.