В Белгороде дважды сработала система ПВО Гладков сообщил, что в Белгороде дважды сработала система ПВО

В Белгороде системы противовоздушной обороны дважды сработали по воздушным целям, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На месте работают экстренные службы.

Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Накануне вечером глава региона рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО по трем воздушным целям. Он также сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что российские системы ПВО сработали по воздушной цели на подлете к Белгороду. Он уточнил, что повреждения осколками получили автомобиль скорой помощи и легковое авто. По предварительным данным, никто из горожан не пострадал.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов в свою очередь заявил, что 5 июня ВСУ за утро выпустили более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. О пострадавших он не cообщал.