Стало известно о взрывах в Киеве в ночь на 6 июня

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд мощных взрывов произошел в Киеве в ночь на 6 июня, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Они началась в начале четвертого утра, за полчаса до них звучали сирены воздушной тревоги. По словам очевидца, взрывная волна ощущалась и в центре украинской столицы.

В начале четвертого утра были взрывы, сирена тревоги звучала за полчаса до этого. Взрывов было несколько сильных, один очень мощный, волна ощущалась и в центральных районах, — говорится в сообщении.

О взрывах в столице Украины также писал УНИАН.

В администрациях Киева и Киевской области заявляли о работе систем ПВО. Сирены воздушной тревоги работали по всей Украине.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 2 июня Киев подвергся массированным обстрелам с применением дронов-камикадзе и ракет. По данным канала, обстрел велся со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. уточняется, что по украинской столице были запущены крылатые ракеты Х-101/555, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». В Сети появились кадры с моментами взрывов.

В ночь на 30 мая в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.