Киев попал под массированный ракетный удар «Военкоры Русской Весны»: Киев попал под массированный ракетный удар

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 2 июня Киев подвергся массированным обстрелам с применением дронов-камикадзе и ракет, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, обстрел велся со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

В публикации уточняется, что по украинской столице были запущены крылатые ракеты Х-101/555, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». В Сети появились кадры с моментами взрывов.

Этой ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. В частности, речь идет о Дарницком и Подольском районах столицы, добавил он. По его словам, в результате атак никто не пострадал.

Накануне военные администрации Киева и Киевской области сообщали о взрывах в регионе. По их данным, над городом также работала система ПВО.

Кроме того, в ночь на 30 мая в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.