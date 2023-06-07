«Украина навредила сама себе»: в Херсоне оценили последствия подрыва ГЭС Сальдо: военная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России

Фото: МО Украины

Украина навредила сама себе, взорвав дамбу Каховской ГЭС, заявил в эфире «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, после взрыва ГЭС военная ситуация сложилась в пользу России.

С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Украинские войска навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима — топят сразу же на воде, а та часть, где останется дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще, — сказал Сальдо.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев позже отмечал, что около 100 жителей Новой Каховки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за сильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.