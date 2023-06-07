В Госдуме не исключили, что следующей Украина может подорвать ДнепроГЭС Депутат ГД Журавлев: Киев может подорвать ДнепроГЭС для международного резонанса

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ДнепроГЭС

ВСУ могут разрушить ДнепроГЭС для того, чтобы добиться международного резонанса, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти боевые решения используются для отвлечения внимания западных руководителей.

На фоне неудач с широко анонсированным контрнаступлением ВСУ, которое захлебнулось, кажется, уже на всех направлениях, киевские власти, уверен, могут пойти на разрушение любой критической инфраструктуры страны, лишь бы отвлечь внимание своих западных кураторов. Зеленский и компания тысячу раз показали, что им совершенно наплевать на украинцев и Украину, людей бросают в топку боевых действий тысячами, а экономику страны разрушают. Уничтожение ДнепроГЭСа, конечно, привело бы к еще большим катастрофическим последствиям, чем Каховская дамба, но укронацистам нужен лишь масштабный международный резонанс, — заявил Журавлев.

Он также заявил, что ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС, хотя это могло привести к радиоактивному заражению в том числе и украинской территории.

Что придет в эти сумасшедшие головы завтра, можно только предполагать, но ясно, что им никого и ничего не жаль, — сказал депутат.

Диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти-Одесса». По данным Минобороны России, в результате теракта пострадали мирные жители.