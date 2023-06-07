Украина обратилась в Гаагу из-за ЧП на Каховской ГЭС Генпрокурор Украины Костин направил обращение в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала «Рада». По его словам, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию по ЧП.

Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем, — сказал Попов.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был выгоден Киеву и мог являться попыткой блокировать Вооруженные силы России. Он рассказал «Союзному Вече», что у ВСУ нет возможности идти в контрнаступление сразу по нескольким направлениям. По его словам, в основном оказались затоплены территории, которые находятся под контролем России.