Военкор раскрыл выгоду для ВСУ от подрыва Каховской ГЭС Военкор Ткач назвал подрыв Каховской ГЭС попыткой блокировать ВС РФ

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Подрыв Каховской гидроэлектростанции был выгоден Киеву и мог являться попыткой блокировать Вооруженные силы России, объяснил военный корреспондент Василий Ткач. Он рассказал «Союзному Вече», что у ВСУ нет возможности идти в контрнаступление сразу по нескольким направлениям. По его словам, в основном оказались затоплены территории, которые находятся под контролем России.

Чисто с военной точки зрения, подрыв дамбы — это попытка блокировать наши войска, не дать нам идти вперед. <...> С точки зрения военной необходимости — нам это вообще не было нужно. Давно это обсуждали, что Киеву выгодно затопить наши позиции, — пояснил эксперт.

По словам военкора, ВСУ обезопасили себя, попытавшись перекрыть маршрут для переброски российских войск на ту сторону Днепра, для дальнейшего контрнаступления в ДНР. Часть позиций ВС РФ оказалась подтоплена. Он подчеркнул, что российской стороне разрушать ГЭС было бы нелогично, так как на этой территории наступать не планировалось.

Ткач уточнил, что для ВСУ было бы выгодно начать контрнаступление в Запорожской области. Для Киева это оказалось бы интересным пиар-ударом. При успешном проведении украинская армия могла бы разделить новые российские территории на две части, отрезав Крым от материка, но ВСУ не пошли на это. Военкор добавил, что украинские военные начали наступление в ДНР, а значит в других местах оно вряд ли будет из-за нехватки сил.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.