Новая Каховка оказалась под угрозой заражения Мэр Новой Каховки заявил об угрозе заражения из-за размытого кладбища

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Последствия затопления Новой Каховки

В результате затопления Новой Каховки было размыто одно из местных кладбищ, существует угроза заражения, заявил в эфире Первого канала мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, химический состав воды пока соответствует нормам, однако есть вероятность бактериологического заражения.

Существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают, вчера отобраны были пробы воды — химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины, — сказал мэр Новой Каховки.

По подсчетам Леонтьева, из Каховского водохранилища ежесекундно сбрасывается более 30 тысяч кубометров воды.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

По словам Леонтьева, около 100 жителей Новой Каховки заблокированы в своих домах. Спасатели пытаются вызволить их.