Патрушев заявил о необъявленной войне США против России

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. По его словам, которые приводит ТАСС, западные политики заявляют об этом открыто.

Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах, — сказал он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние несколько дней.