Беспилотник атаковал спасателей Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что БПЛА сбросил взрывчатку на эвакуировавших население спасателей

Фото: МЧС России/ТАСС

Спасателей, вывозивших людей с затопленных территорий в Новой Каховке, атаковал беспилотник, сообщил глава города Владимир Леонтьев в эфире Первого канала. По его словам, дрон сбросил самодельное взрывное устройство на эвакуирующихся.

Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство, — заявил Леонтьев.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Замеcтитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зoне разрушения.

Леонтьев позже отмечал, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.