«Ад» под Днепром и взятие Богдановки: новости СВО на вечер 24 апреля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Станислав Бунятов заявил, что удар Вооруженных сил России по Павлограду в Днепропетровской области в ночь на четверг, 24 апреля, по силе был сравним с ядерным. По его словам, находившиеся в городе украинские военнослужащие назвали атаку настоящим адом. Бунятов отметил, что ВС РФ «не пожалели ракет». Минобороны России не комментировало эту информацию.

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. По данным оборонного ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о стягивании наемников ВСУ к границе Белгородской области

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил журналистам, что Вооруженные силы Украины сосредотачивают значительное число пехоты и военной техники в районе поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области, расположенного вблизи границы Белгородской области. По его словам, большую часть сил составляют иностранные наемники, их количество превышает численность военнослужащих украинской национальности.

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Замглавы ВГА отметил, что среди направляемой в поселок техники ВСУ замечены бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги. Также он отметил проблемы у местных жителей, перемещенных из населенного пункта в областной центр, дома которых заняли украинские бойцы.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Раскрыто, как прекращение помощи США Украине скажется на ходе СВО

Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ политолог Марат Баширов предположил в беседе с NEWS.ru, что прекращение поставок военной техники из США на Украину способно напрямую повлиять на ход боевых действий в зоне СВО. По его мнению, Киев может остаться без поддержки, даже если в Штатах решат выделить на нее деньги.

Он отметил, что логистика имеет определенный тайминг. Если сегодня выделить деньги, то реально до фронта оружие доходит только через несколько недель. Поэтому если сегодня президент США Дональд Трамп примет такое решение и «нажмет кнопку», потом он «вторую кнопку» не нажмет, чтобы оружие не поехало, заявил эксперт.

Баширов пояснил, что вооружение поставляется Украине не напрямую: сначала оно приходит из США в Европу, а затем направляется в страну назначения на поездах и фурах. За его транспортировку отвечают страны НАТО, поэтому доставка — уже не проблема США, а вопрос Альянса и самого Киева.

Военкор объяснил, как взятие Богдановки в ДНР отразилось на ходе СВО

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что после установления контроля над Богдановкой в Покровском районе ДНР Вооруженным силам России осталось взять лишь два села, чтобы «выйти на ленточку». Речь идет об Орехово и Троицком. Военкор отметил, что Богдановка находится всего в пяти километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью.

Коц добавил, что в настоящее время передовые части пробиваются к границе с Днепропетровской областью еще с двух направлений. Войска, по его словам, наступают со стороны Надеждинки на Котляровку, а также от Успеновки на Новоалександровку, Новосергеевку, Новониколаевку и Муравки.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

Появились кадры уничтожения «редкого зверя» в зоне СВО

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры уничтожения российским беспилотником РСЗО RAK-SA-12 Вооруженных сил Украины. На представленном видео можно заметить, как FPV-дрон поражает вражескую установку.

Авторы публикации назвали РСЗО «редким зверем». Вооруженные силы России настигли его в районе населенного пункта Ямполь на Краснолиманском направлении.

RAK-SA-12 представляет собой реактивную систему залпового огня хорватского производства. РСЗО была разработана в начале 1990-х и является облегченной версией югославской M-63 Plamen. Вес установки без снаряжения составляет 695 килограммов, а с ним — 975.

По Киеву нанесли один из самых мощных ударов за всю СВО

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские вооруженные силы в ночь на 24 апреля провели масштабную ракетную атаку по военным объектам в Киеве. По данным источника, речь идет об одном из крупнейших ударов с начала специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отмечается в посте со ссылкой на сообщения из украинского сегмента, сегодняшней ночью в столице произошла одна из самых масштабных воздушных и наземных ракетных атак. Было зафиксировано около 10 пусков баллистических ракет, а количество крылатых ракет также исчисляется десятками.

По информации проекта, удару по объектам в Киеве предшествовала атака беспилотников «Герань» — их число оценивается примерно в 40 единиц. Также удары были нанесены по военной инфраструктуре в Павлограде и Харькове.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press МЧС Украины

«Системно уничтожают»: военный объяснил, что говорит о поражении Украины

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что удары российской армии по военным объектам в Киеве говорят о неизбежном поражении Украины. По его словам, эту атаку нельзя связывать с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который срывает мирные переговоры.

Подполковник отметил, что сигнал Зеленскому был подан еще в феврале 2022 года. Тогда ВС России планировали «бескровно» освободить Украину от «нацистского режима», заключил Иванников.

Найдено объяснение попыткам ВСУ прорваться через российскую границу

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины пытаются прорваться через российскую границу ради переговорных позиций. По его словам, ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжают предпринимать отчаянные попытки захватить населенные пункты в Курской и Белгородской областях.

Он отметил, что такие действия ВСУ носят больше демонстративный характер. По мнению военного эксперта, фейковые сообщения об успехах украинской армии на территории РФ не помогут Зеленскому на переговорах с Россией.

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