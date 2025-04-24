Появились кадры уничтожения «редкого зверя» в зоне СВО Появились кадры уничтожения РСЗО RAK-SA-12 у села Ямполь российским дроном

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Появились кадры уничтожения российским беспилотником РСЗО RAK-SA-12 Вооруженных сил Украины. На представленном Telegram-каналом «Изнанка» видео можно заметить, как FPV-дрон поражает вражескую установку.

Авторы публикации назвали РСЗО «редким зверем». Вооруженные силы России настигли его в районе населенного пункта Ямполь на Краснолиманском направлении.

RAK-SA-12 представляет собой реактивную систему залпового огня хорватского производства. РСЗО была разработана в начале 1990-х и является облегченной версией югославской M-63 Plamen. Вес установки без снаряжения составляет 695 килограмм, а с ним — 975.

Ранее появились кадры уничтожения наземного дрона ВСУ российским беспилотником в приграничном районе Белгородской области. Военкоры отметили, что «война роботов» развернулась недалеко от населенного пункта Демидовка.

Также появилось видео с моментом уничтожения украинского ударного дрона «Лютый» в городе Шуя на территории Ивановской области. Атаку удалось пресечь силами российской противовоздушной обороны. Стало известно, что БПЛА противника нес в себе боевую часть со взрывчаткой. По данным источника, вес заряда составлял порядка 50 килограмм.