«Война роботов» под Белгородом попала на видео Опубликованы кадры уничтожения наземного дрона ВСУ российским БПЛА у Демидовки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский беспилотный летательный аппарат уничтожил наземный дрон Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области, такие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным авторов, «война роботов» развернулась в районе населенного пункта Демидовка.

На представленных кадрах виден украинский аппарат на четырехколесном шасси с радиоантенной. К нему сверху медленно подлетает беспилотник ВС РФ, после чего происходит детонация.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Вооруженные силы России могли использовать беспилотники «Герань» с новыми двигателями для ударов по Одессе. Новые «Герани» отличает то, что на конечном участке полета их скорость на 20–25% выше, чем у обычной версии. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

О массовом налете БПЛА сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Атака была совершена на военный объект, где специалисты занимались обеспечением связи и радиоэлектронных коммуникаций в рядах ВСУ.

До этого появилась информация, что средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в трех российских регионах. В частности, пять БПЛА уничтожили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской области.