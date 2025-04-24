«Системно уничтожают»: военный объяснил, что говорит о поражении Украины Подполковник Иванников: удары ВС РФ по объектам в Киеве говорят о поражении ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Удары российской армии по военным объектам в Киеве говорят о поражении Украины, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук кандидат исторических наук подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его словам, эту атаку нельзя связывать с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который срывает мирные переговоры.

Российские вооруженные силы системно уничтожают объекты военной инфраструктуры противника, и связывать с сорванными мирными переговорами сегодняшнюю атаку я бы не стал. Скорее это подчеркивает неизбежность поражения Киева, — подчеркнул Иванников.

Подполковник отметил, что сигнал Зеленскому был подан еще в феврале 2022 года. Тогда ВС России планировали «бескровно» освободить Украину от «нацистского режима», заключил Иванников.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла комбинированный удар по военным объектам в Киеве. По данным источника, в столице Украины раздались мощные взрывы в ночь с 23 на 24 апреля. В Минобороны эти сведения не комментировали.

ВС России также нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины в районе Ямполя в ДНР. Журналисты сообщили, что атака осуществлялась с применением авиабомб ФАБ-500.