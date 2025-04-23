Российские авиабомбы обрушились на ВСУ в районе Ямполя и попали на видео ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по скоплению войск ВСУ в районе Ямполя в ДНР

Фото: МО РФ

ВС РФ

Российские войска нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике, соответствующие кадры опубликовали «Известия». По данным издания, атака была осуществлена с применением авиабомб ФАБ-500. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Отмечается, что в результате удара уничтожено до взвода живой силы противника. Также ВСУ потеряли два грузовика, несколько внедорожников с установками для запуска БПЛА и два микроавтобуса.

Ранее Telegram-канал «Крылатые» сообщил, что авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на позиции ВСУ в Курской области. На опубликованных в Сети кадрах виден мощный взрыв на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что авиабомба ФАБ-3000 точечно уничтожает сложные цели, поэтому Вооруженные силы РФ выбрали именно ее для атаки на позиции украинской армии в Курской области. По его словам, боезаряд применяется еще со времен СССР.

До этого репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео нанесения комплексного удара ФАБ (фугасная авиационная бомба) по штабу Вооруженных сил Украины в Херсоне. Ролик был снят с беспилотного летательного аппарата.