ВС России нанесли мощный комбинированный удар по Киеву «РВ»: российская армия нанесла удар по военным объектам в Киеве

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МЧС Украины

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным источника, в столице Украины раздались мощные взрывы. В Минобороны эту информацию не комментировали.

В публикации говорится, что сначала до Киева долетели российские ракеты, а затем город атаковали беспилотники. Какие именно военные объекты поразили ВС РФ, не уточняется. Удары были нанесены в ночь с 23 на 24 апреля. Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве.

Ранее российские войска нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ямполь на территории ДНР. По данным СМИ, атака была осуществлена с применением авиабомб ФАБ-500. В Минобороны эти сведения не комментировали.

В МО РФ сообщали об ударе российских вооруженных сил по цехам производства взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Минобороны уточнило, что для удара армия использовала беспилотники «Герань-2».

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе и массовом налете БПЛА. Градоначальник объявил небезопасными территориями несколько районов, центр, а также Аркадию и призвал жителей укрыться в убежищах.