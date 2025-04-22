Украинский город содрогнулся от взрывов В Одессе прозвучали взрывы на фоне атаки БПЛА

Фото: Социальные сети

МЧС Украины

В украинской Одессе произошла серия взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов. По его словам, зафиксирован массовый налет беспилотных летательных аппаратов.

Труханов объявил центр города, Киевский, Пересыпский, Хаджибейский районы, а также Аркадию небезопасными территориями. Он призвал жителей покинуть их и укрыться в убежищах.

Ранее Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия, бомбы были сброшены в Сумской и Харьковской областях, там звучала воздушная тревога. Также, по данным журналистов, авиация поразила цели в Константиновке, Краматорске и Иванполье. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До того стало известно, что в Сумах прогремели два взрыва. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Отмечается, что воздушная тревога действовала и в ряде других регионов — Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях. Также ее зафиксировали в Киеве.

Кроме того, МО РФ информировало, что ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, скоплениям живой силы ВСУ и иностранных наемников. Для этого в том числе были использованы силы ракетных войск, уточнили в ведомстве.