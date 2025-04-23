Российская «Герань» разгромила цеха ВСУ и попала на видео ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. Для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населенного пункта Степное Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВС России могли использовать беспилотники «Герань» с новыми двигателями для атаки по Одессе. По данным канала, разведывательная версия «Герани» на протяжении часа кружила над городом, пока над Черным морем формировалась ударная группа. Новые «Герани» отличает то, что на конечном участке полета их скорость на 20–25% выше, чем у обычной версии. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

О массовом налете БПЛА на Одессу сообщал мэр города Геннадий Труханов. Атака была совершена на важный объект, где специалисты занимались обеспечением связи и радиоэлектронных коммуникаций в рядах ВСУ.