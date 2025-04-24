Стало известно о стягивании наемников ВСУ к границе Белгородской области Замглавы харьковской ВГА Лисняк: ВСУ направляют наемников и технику под Купянск

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины сосредотачивают значительное число пехоты и военной техники в районе поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, большую часть сил составляют иностранные наемники, передает ТАСС.

Зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области. Нам известно, что количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности, — сказал Лисняк.

Замглавы ВГА отметил, что среди направляемой в поселок техники ВСУ замечены бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги. Также он отметил проблемы у местных жителей, перемещенных из населенного пункта в областной центр, дома которых заняли украинские бойцы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что ВСУ пытаются прорваться через российскую границу ради переговорных позиций. По его словам, украинские войска, несмотря на значительные потери, продолжают предпринимать отчаянные попытки захватить населенные пункты в Курской и Белгородской областях.