Найдено объяснение попыткам ВСУ прорваться через российскую границу Военэксперт Кнутов: ВСУ хотят прорваться через границу ради переговорных позиций

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться через российскую границу ради переговорных позиций, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжают предпринимать отчаянные попытки захватить населенные пункты в Курской и Белгородской областях.

Владимиру Зеленскому остается только пытаться захватить какой-то клочок земли, но в другом месте. Поэтому сейчас предпринимаются отчаянные попытки захвата любого населенного пункта как в Курской, так и в Белгородской области. ВСУ, не считаясь с потерями, пытаются продвинуться в направлении Демидовки и Поповки, но все атаки срываются. Я рассматриваю подобные действия Зеленского и компании как шаг отчаяния. Шаг отчаяния, который, по логике Зеленского, должен был бы сыграть важную роль в проведении переговоров с Россией, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что такие действия ВСУ носят больше демонстративный характер. По мнению военного эксперта, фейковые сообщения об успехах украинской армии на территории РФ не помогут Украине на переговорах с Россией.

Реально на сегодняшний день он (захват земель. — NEWS.ru) ему нужен только для того, чтобы убеждать украинцев, что киевский режим контролирует часть российской территории. В частности, в Курской области и в Белгородской области. Но, на мой взгляд, эти фейковые сообщения не помогут Зеленскому при проведении переговоров, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области погиб 191 мирный житель. Ранения разной степени тяжести получили 372 человека. Всего сотрудники правоохранительных органов возбудили 175 уголовных дел.