Озвучено число жителей Курской области, погибших с начала вторжения ВСУ Следком: более 190 мирных жителей Курской области погибли с начала вторжения ВСУ

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

С момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области погиб 191 мирный житель, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. По ее данным, ранения разной степени тяжести получили 372 человека.

В том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, — указано в сообщении.

Всего сотрудники правоохранительных органов возбудили 175 уголовных дел. Они рассматриваются против 290 военнослужащих ВСУ. Суд уже изучил 41 дело в отношении 98 солдат. Потерпевшими считаются 49 тысяч мирных жителей региона.

Правоохранители также продолжают преследование иностранных граждан. Предположительно, они причастны к террору в Курской области, который совершался с августа 2024 года. Речь идет о наемниках из Парагвая, Дании, Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.

Ранее сообщалось, что российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области. Это один из последних населенных пунктов, где остается украинская группировка.

На данный момент военнослужащие также продолжают зачистку территории региона от последствий пребывания в нем ВСУ. Так, военные саперы уже разминировали 45 населенных пунктов, сейчас работы ведутся еще в 28.