Российские штурмовики начали боевые действия в Горнале под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника разведки с позывным Лавина. Уточняется, что операцию осуществляют штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».

В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений, — сказано в сообщении.

Начальник разведки уточняет, что Вооруженные силы Украины пытаются остановить российские войска с помощью артиллерии и FPV-дронов. Он подчеркнул, что в ходе продвижения разведывательных групп вместе со штурмовиками украинская армия многократно применила кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что вход российских штурмовиков в населенный пункт Горналь под Курском попал на видео. Российские войска ворвались в село с двух направлений. Маневр осуществили военнослужащие 22-го полка под руководством командира с позывным Апостол. На видеозаписи можно разглядеть, как в непосредственной близости от российского бойца раздается взрыв, но он невозмутимо продолжает исполнять приказ.