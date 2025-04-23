Вход российских штурмовиков в Горналь Курской области попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Российские штурмовики вошли в село Горналь в приграничном районе Курской области, сообщает телеканал «Звезда». Эти действия попали на видео.

Отмечается что ВС РФ прорвались в населенный пункт с двух направлений. Операцию совершили военнослужащие 22-го полка во главе с командиром под позывным Апостол. На записи запечатлено, как неподалеку от российского солдата раздается взрыв, однако он невозмутимо продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее командир 22-го полка с позывным Апостол заявил, что российская армия ликвидировала группировку ВСУ, засевшую в Горнальском мужском монастыре под Курском. Он уточнил, что вражеский укрепрайон взят ВС РФ под контроль. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

До этого инсайдер в российских силовых структурах передал журналистам информацию, согласно которой несколько групп ВСУ, убегая из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, подорвали исторические строения. Он отметил, что священное место сильно повреждено. Минобороны данную информацию не комментировало.