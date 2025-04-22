ВСУ подорвали исторические строения при бегстве из Горнальского монастыря

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подорвали исторические строения, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

К сожалению, территория монастыря сильно пострадала. <...> Более того, несколько сбежавших групп вээсушников подорвали исторические строения, — сказал источник.

Собеседник отметил, что противник размещал на территории и в окрестностях монастыря минометные и артиллерийские расчеты. При этом в самих строениях были оборудованы пункты управления БПЛА и дислоцирован личный состав ВСУ.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы России освободили Горнальский монастырь. По словам собеседника агентства, сопротивление ВСУ сломлено.

Ранее в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой. Там также напомнили, для чего монастырь был нужен противнику.