В ВС РФ заявили о разгроме засевшей в Горнальском монастыре группировки ВСУ ВС России разбили группировку ВСУ в Горнальском монастыре под Курском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили группировку украинских войск, засевшую в Горнальском мужском монастыре в Курской области, заявил командир полка с позывным Апостол в беседе с ТАСС. По его словам, укрепрайон противника перешел под контроль российской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью — мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен, — сказал Апостол.

По его словам, сейчас российские бойцы зачищают монастырь, параллельно освобождая близлежащее село Горналь. В настоящий момент штурмовики ВС России уже продвинулись вглубь населенного пункта.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал журналистам, что несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря подорвали исторические строения. По его словам, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.