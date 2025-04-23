Саперы МЧС начали разминирование приграничных районов Курской области Хинштейн: в Курской области развернули дополнительные группы саперов МЧС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

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Саперы МЧС начали разминирование приграничных районов Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что ранее обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой направить дополнительную группу специалистов в область.

В приграничных районах Курской области начала работу группировка саперов МЧС России. С просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов я обращался к главе МЧС Александру Куренкову, — написал Хинштейн.

Врио губернатора региона сообщил, что военные саперы уже разминировали 45 населенных пунктов, сейчас работы ведутся еще в 28. Хинштейн добавил, что при поддержке МЧС процесс обнаружения и обезвреживания боеприпасов ускорится. После разминирования населенных пунктов специалисты перейдут к проверки сельскохозяйственных полей и лесополос.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что при разминировании Курской области все чаще обнаруживаются противопехотные мины, сделанные в Финляндии. Речь идет о взрывных устройствах MPIM Hailstorm mini. Как рассказал канал, MPIM Hailstorm mini представляет собой современную мину направленного действия, адаптированную под стандарты НАТО. Устройство может устанавливаться как вручную, так и посредством дистанционных систем с кассетными снарядами.