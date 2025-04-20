В Курской области находят мины финского производства «ВХ»: финские мины MPIM Hailstorm mini все чаще находят в Курской области

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

При разминировании Курской области все чаще обнаруживаются противопехотные мины, сделанные в Финляндии, рассказали авторы Telegram-канала «Военная хроника». Речь идет о взрывных устройствах MPIM Hailstorm mini.

Как рассказал канал, MPIM Hailstorm mini представляет собой современную мину направленного действия, адаптированную под стандарты НАТО. Устройство может устанавливаться как вручную, так и посредством дистанционных систем с кассетными снарядами. По словам авторов, вступившая в НАТО всего два года назад Финляндия адаптировалась к методам военного блока и уже находится в первых рядах по поставке подобных устройств в Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток». Как рассказал изданию РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным Нептун, этот фактор сильно усложняет обнаружение для военных и мирных жителей. По словам сапера, каждая такая мина маскируется вручную.

Также сообщалось, что ВСУ стали чаще применять самодельные взрывные устройства. Как рассказал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам, это связано с нехваткой новых мин заводского изготовления. По его словам, такие устройства изготавливаются из ящиков от патронов и начиняются взрывчаткой.