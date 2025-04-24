Военкор объяснил, как взятие Богдановки в ДНР отразилось на ходе СВО Военкор Коц: после взятия Богдановки ВС РФ осталось занять лишь два села в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

После установления контроля над Богдановкой в Покровском районе Донецкой Народной Республики Вооруженным силам России осталось взять лишь два села, чтобы «выйти на ленточку», написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Речь идет об Орехово и Троицком. Военкор отметил, что Богдановка находится всего в пяти километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью.

Чтобы выйти на «ленточку», подразделениям «Центра» осталось взять два села — Троицкое и Орехово, — написал Коц.

Военкор добавил, что в настоящее время передовые части пробиваются к границе с Днепропетровской областью еще с двух направлений. Войска, по его словам, наступают со стороны Надеждинки на Котляровку, а также от Успеновки на Новоалександровку, Новосергеевку, Новониколаевку и Муравки.

ВС РФ взяли под контроль Богдановку в ДНР в четверг, 24 апреля. Как уточнили в Министерстве обороны, в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что армия России приблизилась к Григоровке в ДНР практически на километр. По его словам, военнослужащие совершили рывок, уничтожив оборонительный рубеж противника в регионе. Сейчас войска закрепляются на новых позициях.