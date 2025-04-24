Российские военные установили контроль над Богдановкой в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, в операции принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России приблизились к Григоровке в ДНР практически на километр. По его словам, военнослужащие совершили рывок, уничтожив оборонительный рубеж противника в регионе. Сейчас войска закрепляются на новых позициях.

До этого появилась информация, что два российских бойца держали оборону в селе Тарасовка в ДНР на протяжении 46 дней. При этом солдаты находились под постоянными обстрелами противника. ВСУ рассчитывали, что тактика бить в одну точку ослабит военных и они выйдут для сдачи в плен, однако солдаты выдержали десятки ударов.

Между тем специалисты Федеральной службы безопасности нашли тайник на территории школы № 22 в селе Кураховка в ДНР, взятом под контроль российскими военными. В схроне находилось вооружение и боеприпасы, принадлежащие иностранным наемникам.