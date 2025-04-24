Два солдата ВС РФ больше месяца держали оборону в ДНР KP.RU: два российских бойца 46 дней держали оборону в ДНР под обстрелами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских военнослужащих 46 дней держали оборону в селе Тарасовка в Донецкой Народной Республике, сообщает KP.RU. Солдаты при этом находились под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то дроны-камикадзе, то «Баба-яга» со сбросами, — рассказали военные.

При этом противник старался бить в одну точку. Он рассчитывал, что такая тактика ослабит россиян, и они выйдут для сдачи в плен. Однако солдаты выдержали десятки ударов, все время проводя слаженную работу.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР. В операции участвовали солдаты Южной группировки войск.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».