Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР Минобороны РФ: ВС России заняли Тарасовку в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали солдаты Южной группировки войск.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные группировки «Центр» в ходе штурма Преображенки в ДНР заменили радиопереговоры звуковыми сигналами. Главной сложностью в ведомстве назвали преодоление участков открытой местности, на которых практически не было укрытий.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские военнослужащие отказались от ведения радиопереговоров, чтобы не дать ВСУ возможности перехватить сигналы. Он добавил, что ВСУ располагают самой современной аппаратурой и по глушению сигналов, и по внедрению в сети радиоперехватов. По словам эксперта, ВС РФ нашли способ координировать свои действия без радиопереговоров, что снизило потери.