Военэксперт узнал о мощном рывке российской армии в ДНР Военэксперт Марочко: ВС России приблизились к Григоровке в ДНР почти на километр

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне боевых действий

Вооруженные силы России приблизились к Григоровке в Донецкой Народной Республике практически на километр, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, военнослужащие совершили рывок, уничтожив оборонительный рубеж противника в регионе. Сейчас войска закрепляются на новых позициях.

Уничтожив оборонительный рубеж противника восточнее Григоровки в ДНР и совершив рывок, российские бойцы приблизились к населенному пункту на расстояние порядка 800 метров, — сказал Марочко.

В настоящее время российские войска закрепляются на новых позициях и развивают успех на данном участке. Эксперт добавил, что в результате столкновений ВС РФ также смогли расширить зону контроля западнее Белогоровки в соседней Луганской Народной Республике.

Ранее специалисты Федеральной службы безопасности обнаружили тайник на территории школы № 22 в селе Кураховка в ДНР, взятом под контроль российскими военными. В схроне находилось вооружение и боеприпасы, принадлежащие иностранным наемникам.

До этого появилась информация, что два российских бойца держали оборону в селе Тарасовка в ДНР на протяжении 46 дней. При этом солдаты находились под постоянными обстрелами противника. ВСУ рассчитывали, что тактика бить в одну точку ослабит россиян и они выйдут для сдачи в плен, однако солдаты выдержали десятки ударов.