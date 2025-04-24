Тайник с вооружением иностранных наемников обнаружили в ДНР Сотрудники ФСБ нашли схрон с вооружением наемников в одной из школ ДНР

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Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили тайник на территории школы № 22 села Кураховка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. В схроне, по информации ведомства, находилось вооружение и боеприпасы, принадлежащие иностранным наемникам.

В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы № 22 обнаружен схрон, — указано в сообщении.

Предположительно, этот тайник был подготовлен «солдатами удачи» при отступлении. Они намеревались использовать его в других диверсионно-террористических операциях. В схроне также нашли натовское оружие.

Всего изъятью подлежали две штурмовые винтовки, четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два ПЗРК, 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 килограммов тротила и 4,3 тысячи патронов различного калибра.

В ФСБ уточнили, что все вооружение будет в дальнейшем использоваться российской армией во время боевых действий. Сама Кураховка была освобождена ВС РФ в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось об обнаружении склада оружия в Киеве. Его создал один из сотрудников правоохранительных органов страны вместе с отцом.