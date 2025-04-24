«Ночью был ад»: в ВСУ сравнили удар ВС России по химзаводу с ядерной атакой Командир ВСУ Бунятов сравнил удар ВС РФ по Павлограду с ядерной атакой

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Удар Вооруженных сил России по Павлограду в Днепропетровской области в ночь на четверг, 24 апреля, по силе сравним с ядерным, написал в Telegram-канале командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Станислав Бунятов. По его словам, находившиеся в городе украинские военнослужащие назвали атаку настоящим адом. Бунятов отметил, что ВС РФ «не пожалели ракет». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ночью был ад, такое впечатление, словно ядерная война, — сказал украинский командир.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские войска точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, используемого противником в военных целях. По его словам, предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

Вместе с этим масштабная ракетная атака на военные объекты произошла в Киеве. По данным Telegram-канала WarGonzo, это был один из крупнейших ударов с начала СВО. Всего зафиксировано около десяти пусков баллистических ракет, а количество крылатых ракет также исчисляется десятками. Минобороны эту информацию пока не комментировало.