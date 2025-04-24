По Киеву нанесли один из самых мощных ударов за всю СВО WarGonzo: ВС РФ нанесли один из самых мощных ударов по Киеву за всю СВО

Фото: МО РФ

ВКС РФ

Российские вооруженные силы в ночь на 24 апреля провели масштабную ракетную атаку по военным объектам в Киеве, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По данным источника, речь идет об одном из крупнейших ударов с начала специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как отмечается в посте со ссылкой на сообщения из украинского сегмента, сегодняшней ночью в столице произошла одна из самых масштабных воздушных и наземных ракетных атак. Было зафиксировано около десяти пусков баллистических ракет, а количество крылатых ракет также исчисляется десятками.

По информации проекта, удару по объектам в Киеве предшествовала атака беспилотников «Герань» — их число оценивается примерно в 40 единиц. Также удары были нанесены по военной инфраструктуре в Павлограде и Харькове.

Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам Киева — в городе раздались мощные взрывы, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сначала до Киева долетели российские ракеты, затем город атаковали беспилотники. Удары произошли в ночь с 23 на 24 апреля. Минобороны ситуацию не комментировало.