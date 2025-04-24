ВС России ударили по важному для ВСУ химзаводу на Украине Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили часть мощностей химзавода в Павлограде

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, который используется Украиной в военных целях, заявил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Уничтожена не вся, но значительная часть производственных мощностей. Удар по складу с готовой продукцией лишил противника существенной части ракет РСЗО, которые готовили к отправке на линию боевого соприкосновения, — подчеркнул Лебедев.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска подбили самолет Воздушных сил ВСУ на Сумском направлении. Другой украинский самолет сбросил бомбовую нагрузку над контролируемой Киевом территорией и скрылся. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали 87 украинских БПЛА. Атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны — Крым, Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская, Липецкая и Нижегородская области, а также Московский регион.