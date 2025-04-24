Самолет ВСУ «уронил» бомбу на своих после встречи с истребителем ВС России Военкор Котенок: на Сумском направлении подбит самолет ВСУ

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские войска подбили самолет Воздушных сил ВСУ на Сумском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Другой украинский самолет сбросил бомбовую нагрузку над контролируемой Киевом территорией и скрылся. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наш истребитель вчера вечером встретил два самолета Воздушных сил ВСУ. Один был подбит, второй произвел немедленно сброс бомбовой нагрузки над своей территорией и ретировался, — написал Котенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки сбили украинский истребитель F-16 американского производства и 207 беспилотных летательных аппаратов. Самолет противника уничтожен средствами противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что 12 апреля украинский пилот истребителя американского производства F-16 Павел Иванов погиб при выполнении боевого задания. Как рассказали в Генштабе ВСУ, летчику было 26 лет.

В марте Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский истребитель F-16 был сбит силами противовоздушной обороны РФ, базирующимися в Белгородской области. По его данным, самолет уничтожили ракетой С-400 в небе над Сумской областью. Минобороны России не прокомментировало эту информацию.