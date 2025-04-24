ВСУ пытались атаковать дронами Подмосковье Российские силы ПВО перехватили 87 украинских беспилотников в ночь на 24 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Московском регионе.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 45 дронов ВСУ были уничтожены над территорией Республики Крым, по 10 беспилотников — над Белгородской и Курской областями, еще восемь — над Воронежской областью. По четыре БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями. Два дрона были сбиты над территорией Московского региона.

Ранее ВСУ нанесли удар по селу Крюково в Белгородской области, в результате три человека получили ранения. Среди пострадавших оказался глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник. Медики диагностировали у него осколочное ранение спины, а у двух других мужчин — минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения ног.

До этого силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. По данным источника, дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». Местные жители утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте. В Минобороны России эту информацию не комментировали.