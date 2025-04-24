Раскрыто, как прекращение помощи США Украине скажется на ходе СВО Политолог Баширов: прекращение помощи США Украине напрямую повлияет на ход СВО

Фото: defense.gov

Прекращение поставок военной техники из США на Украину способно напрямую повлиять на ход боевых действий в зоне СВО, предположил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ политолог Марат Баширов. По его мнению, Киев может остаться без поддержки, даже если в Штатах решат выделить на нее деньги.

Прекращение военной помощи США Украине может повлиять на ход СВО напрямую, когда закончатся запасы, которые выделил экс-президент Джо Байден. Логистика имеет определенный тайминг. То есть если вы сегодня принимаете решение выделить деньги, то реально до фронта оружие доходит только через несколько недель. Если, скажем, сегодня Дональд Трамп примет такое решение и «нажмет кнопку», потом он «вторую кнопку» не нажмет, чтобы оружие не поехало, — рассказал эксперт.

Баширов пояснил, что вооружение поставляется Украине не напрямую: сначала оно приходит из США в Европу, а затем направляется в страну назначения на поездах и фурах. За его транспортировку отвечают страны НАТО, поэтому доставка — уже не проблема США, а вопрос Альянса и самого Киева.

Ранее политолог Дмитрий Аграновский заявил, что, несмотря на разногласия между Киевом и Вашингтоном, а также отмену визита главы Госдепартамента Марко Рубио в Лондон, не следует переоценивать вероятность прекращения военной помощи США Украине. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают эту страну как инструмент для торга с Россией.