Героическая оборона в ДНР и взрывы в Киеве: новости СВО на утро 24 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Двое российских военнослужащих 46 дней держали оборону в селе Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Солдаты при этом находились под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

При этом противник старался бить в одну точку. Он рассчитывал, что такая тактика ослабит россиян, и они выйдут для сдачи в плен. Однако солдаты выдержали десятки ударов, все время проводя слаженную работу.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве прогремела серия взрывов. Других подробностей местные СМИ не привели. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе средств противовоздушной обороны на левом берегу Днепра.

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По его информации, в Святошинском районе города зафиксированы возгорания гаражей и нежилых помещений. Всего Кличко указал шесть локаций. В местных пабликах очевидцы не могут определиться, какие взрывы они слышали. Некоторые утверждают, что это были ударные беспилотные летательные аппараты. Другие настаивают на звуках баллистики и летящих ракет.

Стало известно об ультиматуме Трампа Украине по мирному плану

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум Украине по российской принадлежности Крыма. Отмечается, что американские власти обратились к Киеву с вариантом «либо принимай, либо уходи».

Как передавали журналисты, мирное предложение Трампа подразумевает отмену санкций против России и неформальное признание Вашингтоном контроля России над Крымом. Последнее было отвергнуто украинскими властями и вряд ли будет поддержано их западными союзниками.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Военнослужащие перехватили разговор иностранных наемников

В районе Горналя в Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников, сообщил источник в группировке войск «Север». Доказательством послужил радиоперехват. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военнослужащий рассказал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило на передовую наемников из Колумбии. После этого элитные части были переброшены с одного района фронта на другой в Курской области. На аудиозаписи перехвата сначала удары российской артиллерии обсуждают украинские солдаты, затем слышатся переговоры на испанском языке.

Российский военкор скончался от полученных после атаки ВСУ ран

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер в госпитале, где он находился с 24 марта. Он получил осколочное ранение головы в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Никита Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым, водителем съемочной группы Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. ВСУ ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли.

Детонация взрывного устройства привела к смерти жителя Белгородской области

Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к смерти местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики вступили в бой в Горнале под Курском

Российская армия приступила к боевым действиям в приграничном селе Горналь Курской области, сообщает начальник разведки с позывным Лавина. Уточняется, что операцию осуществляют штурмовики вместе с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».

Начальник разведки уточняет, что Вооруженные силы Украины пытаются остановить российские войска с помощью артиллерии и FPV-дронов. Он подчеркнул, что в ходе продвижения разведывательных групп вместе со штурмовиками украинская армия многократно применила кассетные боеприпасы.

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